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Рафаэль Варан: «Не понимаю, как можно критиковать Криштиану Роналду»
Руки прочь от красавчика.
Защитник «Реала» Рафаэль Варан выразил поддержку форварду клуба Криштиану Роналду.
«Когда я разговариваю с друзьями, они спрашивают меня: «Роналду уже все, сдулся?» Тогда я говорю им: «Потише, потише».
Я не понимаю, как кто-либо может критиковать такого парня, как Криштиану. Просто не понимаю. Учитывая, что он сделал, учитывая, что он продолжает делать, его невозможно критиковать», – цитирует Варана Marca.
- В Примере-2017/18 Роналду забил 18 голов в 22 матчах.
- В Лиге чемпионов-2017/18 Криштиану забивал в каждом из восьми матчей «Реала».
- Всего португалец не уходит с поля без гола в ЛЧ в течение девяти последних матчей, включая финал-2016/17.
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