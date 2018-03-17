Зинедин Зидан: «Неймар – отличный футболист, но он не игрок «Реала»

Коус «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о потенциальном переходе форварда «ПСЖ» Неймара в его команду.

«Люди могут говорить все, что им угодно. То, что говорю я и то, что говорят игроки, остается неизменным: Неймар – отличный футболист, но не принадлежит «Реалу».

Может ли совместить Неймара с Роналду, Бэйлом и Бензема? Я не знаю. Хорошие игроки будут выступать в любом клубе на любой позиции. Их можно совместить с кем угодно», – цитирует Зидана Marca.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Реалу» с общим счетом 2:5.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.

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