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Зинедин Зидан: «Неймар – отличный футболист, но он не игрок «Реала»
Зизу тоже заставили высказаться о потенциальном трансфере бразильца.
Коус «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о потенциальном переходе форварда «ПСЖ» Неймара в его команду.
«Люди могут говорить все, что им угодно. То, что говорю я и то, что говорят игроки, остается неизменным: Неймар – отличный футболист, но не принадлежит «Реалу».
Может ли совместить Неймара с Роналду, Бэйлом и Бензема? Я не знаю. Хорошие игроки будут выступать в любом клубе на любой позиции. Их можно совместить с кем угодно», – цитирует Зидана Marca.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Реалу» с общим счетом 2:5.
- Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.
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