Getty Images

Роналду: «Никто не сравнится со мной. Другого Криштиану не будет»

Роналду: «Никто не сравнится со мной. Другого Криштиану не будет»
Eurosport

22 мин. назад

Португалец высокого мнения о себе.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду считает свои достижения и стиль уникальными.

«В начале карьеры я мечтал о том, чтобы стать лучшим игроком в мире. Мои друзья смотрели на меня и говорили: «Да о чем ты вообще?»

Я играл ради веселья, но всегда держал в голове, что у меня есть потенциал. Я взялся за дело в Манчестере.

Я не вижу вокруг много людей с моим талантом, моей самоотверженностью, моей трудовой этикой. Никто не сравнится со мной, другого Криштиану Роналду не будет», – цитирует игрока Marca.

  • Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы в составе сборной Португалии.
  • В Примере-2017/18 Роналду провел 22 игры, забил 18 голов и отдал 7 голевых передач.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ландеског был очень щедрым: по шайбе от него получили маленькая девочка и «Нэшвилл»

02:03
Популярные видео
«Вашингтон» круто чествовал Овечкина перед матчем, Александр ответил очередным ассистом
4 283 просмотров13 ч
Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»
 752 просмотровВчера в 00:17
А еще вам может понравиться