Роналду: «Никто не сравнится со мной. Другого Криштиану не будет»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду считает свои достижения и стиль уникальными.

«В начале карьеры я мечтал о том, чтобы стать лучшим игроком в мире. Мои друзья смотрели на меня и говорили: «Да о чем ты вообще?»

Я играл ради веселья, но всегда держал в голове, что у меня есть потенциал. Я взялся за дело в Манчестере.

Я не вижу вокруг много людей с моим талантом, моей самоотверженностью, моей трудовой этикой. Никто не сравнится со мной, другого Криштиану Роналду не будет», – цитирует игрока Marca.

Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы в составе сборной Португалии.

В Примере-2017/18 Роналду провел 22 игры, забил 18 голов и отдал 7 голевых передач.

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