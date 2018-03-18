Eurosport
Нападющий «Барселоны» Лионель Месси отпраздновал гол «Атлетику», изобразив пингвинчика
Такого празднования от Лео ты точно не видел.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси нестандартно отпраздновал гол в ворота «Атлетика» из Бильбао.
После фирменного жеста – указательный палец, обращенный к небесам – Лео показал нечто похожее на танец или походку пингвинов. Что оно означало – неизвестно.
- Месси забил 25-й гол в Примере-2017/18.
- «Барселона» обыграла гостей из Бильбао со счетом 2:0.
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