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Нападющий «Барселоны» Лионель Месси отпраздновал гол «Атлетику», изобразив пингвинчика

Месси отпраздновал гол «Атлетику», изобразив пингвинчика
Eurosport

1 час назад

Такого празднования от Лео ты точно не видел.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси нестандартно отпраздновал гол в ворота «Атлетика» из Бильбао.

После фирменного жеста – указательный палец, обращенный к небесам – Лео показал нечто похожее на танец или походку пингвинов. Что оно означало – неизвестно.

  • Месси забил 25-й гол в Примере-2017/18.
  • «Барселона» обыграла гостей из Бильбао со счетом 2:0.

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