Месси, Месси, чуть-чуть Иньеста и снова Месси. 2 гола «Барселоны», которых чудом не стало 22

Стартовый состав каталонцев на матч с «Атлетиком» был слегка облегченным, но все равно мощным. На острие вышел Алькасер вместо перебравшего карточек Суареса, а еще Дембеле, Коутиньо и Паулиньо – просто класс.

«Барса» сразу набросилась на басков и вколотила первый гол на восьмой минуте. Месси отдал левее на Жорди Альбу, защитник прострелил в центр, а Алькасер воткнул в касание. Это третий гол в сезоне для луисозаменителя, он очень радовался. Альба записал себе восьмой ассист – ни один игрок обороны в Примере не наотдавал больше.

«Барселона» давила все активнее и какое-то время разочаровывалась звуками каркаса. После этого заброса Коутиньо бабахнул из неудобного положения и попал в перекладину.

В какой-то момент сине-гранатовые просто замельчили и делали все красиво, а не эффективно. Закидушка на Альбу неожиданно превратилась в ультраопасный момент, и даже удар в Аррисабалагу получился слишком сочным. Месси на добивании натурально издевался над басками и оббегал голкипера ради гола в пустые ворота, но не рассчитал скорость и потерял контроль.

Каталонцы перли вперед и заработали второй гол. Оборона «Бильбао» бросила Месси, Дембеле прочертил диагональ на Лео, аргентинец очень сильно выпустил мяч в правый нижний угол.

После гола десятка «Барсы» показал пальцем на кого-то на трибунах и внезапно подрыгался пингвинчиком. Это движение он посвятил больной раком девочке – это ее любимый танец.

Лионель веселился по полной и прокидывал мяч между ног соперника в середине поля. Превратил Сабина Мерино в Сабрину, маленькую ведьму.

После перерыва «Барселона» сбавила обороты и поставила нападение на паузу. Хайлайтом второго тайма стал выход Андреса Иньесты. Усман Дембеле выдал ассист на Месси, но лучше у него получилось принести капитанскую повязку ветерану.

Минут через 10 после замены Иньеста показал, кто тут папочка. Одним финтом он опрокинул Микеля Сан-Хосе так, как будто баска подстрелили снайперы.

2:0 – «Барселона» насоздавала моментов для гиперразгрома, но поленилась и прикончила «Атлетик» с небольшим преимуществом в счете.

«Барселона» – «Атлетик» (Бильбао) – 2:0

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