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Роналду забил в чемпионате в 2018 году больше «Арсенала», «Милана», «МЮ», «Дортмунда» и «Челси»
Португалец почти нагнал Лионеля Месси.
Форвард «Реала» Криштиану Роналду провалил старт сезона-2017/18 в Ла Лиге, забив в 14 матчах только 4 гола. Но матч с «Депортиво» 21 января все изменил. В 9 последних играх Криштиану наколотил 18 голов.
Кульминацией стал покер в ворота «Жироны» в 29-м туре (6:3). После этой встречи Роналду обошел по голам в национальных чемпионатах в 2018 году такие команды, как «Арсенал» (17), «Милан» (17), «МЮ» (15), «Боруссию» из Дортмунда (14) и «Челси» (12).
В твите приведена статистика перед четвертым голом португальца.
Роналду идет вторым в таблице бомбардиров Ла Лиги, отставая на 3 гола от Лионеля Месси (25). Перед 21 января преимущество аргентинца составляло 14 мячей.
- Всего на счету Криша 37 голов и 6 ассистов в 36 матчах сезона-2017/18.
- «Реал» занимает третье место в Ла Лиге с 60 очками. Впереди «Барселона» (75) и «Атлетико» (64).
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