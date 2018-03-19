Испанские налоговики отклонили предложение юристов Криштиану Роналду об уплате 3,8 миллионов евро

Испанские налоговые органы отклонили предложение юристов форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду об уплате 3,8 миллионов евро. В июне 2017 года против португальца выдвинули обвинения по сокрытию доходов от прав на изображение Рона на сумму 14,8 миллионов евро.

Адвокаты футболиста предлагали уплатить почти четыре миллиона евро в обмен на закрытие дела, но налоговики это предложение отвергли и настаивают на выплате всей задолженности, сообщает AS.

Сам футболист предстал перед судом в Мадриде в июле 2017 года и заявил: «Я всегда плачу налоги за то, что должен. Я делаю все в рамках закона и я продолжу так поступать».

Роналду – не первый футболист, обвиненный в неуплате налогов. В разное время под расследование попадали Лионель Месси, Неймар, Хавьер Маскерано, Хаби Алонсо, Марсело.

Месси получил 21 месяц тюрьмы условно, которые позднее заменили штрафом.

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