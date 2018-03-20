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Diario Gol: «Реал Сосьедад» планирует пригласить Валерия Карпина на пост спортивного директора
Главный тренер «Ростова» может вновь сменить работу.
«Реал Сосьедад» уволил спортивного директора Эусебио Сакристана и ищет нового. По информации Diario Gol, боссы клуба из Сан-Себастьяна рассматривают несколько кандидатур:
– главного тренера «Ростова» Валерия Карпина
– экс-игрока команды Иньиго Идиакеса
– бывшего спортивного директора «Эйбара» Франа Гарахарса.
- Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017-го. Его контракт рассчитан на 2,5 года.
- Валерий играл за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 и с 2002 по 2005 годы.
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