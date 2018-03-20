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Diario Gol: «Реал Сосьедад» планирует пригласить Валерия Карпина на пост спортивного директора

Diario Gol: «Реал Сосьедад» планирует пригласить Карпина на пост спортивного директора
Eurosport

24 мин. назад

Главный тренер «Ростова» может вновь сменить работу.

«Реал Сосьедад» уволил спортивного директора Эусебио Сакристана и ищет нового. По информации Diario Gol, боссы клуба из Сан-Себастьяна рассматривают несколько кандидатур:

– главного тренера «Ростова» Валерия Карпина

– экс-игрока команды Иньиго Идиакеса

– бывшего спортивного директора «Эйбара» Франа Гарахарса.

  • Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017-го. Его контракт рассчитан на 2,5 года.
  • Валерий играл за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 и с 2002 по 2005 годы.

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