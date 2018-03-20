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Луис Фелипе Сколари: «Криштиану Роналду не раз спрашивал меня о жизни в Китае»

Сколари: «Роналду не раз спрашивал меня о жизни в Китае»
Eurosport

1 час назад

Португалец что-то задумывает.

Экс-главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» и бывший коуч сборной Португалии Луис Фелипе Сколари рассказал об интересе Криштиану Роналду к жизни в Китае.

«Он не раз спрашивал у меня, как живут китайцы. Не вижу причин для Криштиану однажды не переехать в чемпионат этой страны.

Я рассказал ему все детали. Мы понимаем, что Роналду – это бренд, а в Китае есть подходящая для него индустрия. Это крупнейшая страна в мире. Я рассказал Криштиану все, что знаю. У кого есть возможность, должен ехать в Китай», – процитировал Сколари Goal.

  • Сколари дважды становился чемпионом Китая с «Гуанчжоу Эвергранд» – в 2015 и 2016 годах.
  • В последнем туре испанской Примеры Криш оформил покер в ворота «Жироны» и приблизился к Месси в таблице бомбардиров до трех голов.

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