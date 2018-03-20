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Лионель Месси: «Я питался шоколадками и газировкой, а потом меня тошнило. Но теперь все иначе»

Месси: «Я питался шоколадками и газировкой, а потом меня тошнило. Но теперь все иначе»
Eurosport

1 час назад

Когда-то аргентинец ел все подряд и страдал.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о проблемах с питанием, которые испытал по ходу карьеры.

«В течение многих лет я очень плохо питался: шоколадки, газировка и все такое. Из-за этого меня тошнило во время игр. Теперь я забочусь о себе. Ем рыбу, мясо, салаты. Все четко организовано и упорядочено», – процитировал Месси ESPN.

  • В Примере-2017/18 Месси провел 28 матчей, забил 25 голов и отдал 15 ассистов.
  • «Барселона» идет на первом месте, отрыв от «Атлетико» – 11 очков.

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