Getty Images
Лионель Месси: «Я питался шоколадками и газировкой, а потом меня тошнило. Но теперь все иначе»
Когда-то аргентинец ел все подряд и страдал.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о проблемах с питанием, которые испытал по ходу карьеры.
«В течение многих лет я очень плохо питался: шоколадки, газировка и все такое. Из-за этого меня тошнило во время игр. Теперь я забочусь о себе. Ем рыбу, мясо, салаты. Все четко организовано и упорядочено», – процитировал Месси ESPN.
- В Примере-2017/18 Месси провел 28 матчей, забил 25 голов и отдал 15 ассистов.
- «Барселона» идет на первом месте, отрыв от «Атлетико» – 11 очков.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте