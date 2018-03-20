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Роналду получил приз лучшему игроку Португалии. Но все пялились на его сногсшибательную жену

Роналду получил приз лучшему игроку Португалии. Но все пялились на его сногсшибательную жену
Eurosport

1 час назад

Рон знает толк в женщинах.

В Лиссабоне прошла ежегодная церемония спортивной премии Quinas de Oro, учрежденная Федерацией футбола Португалии. Приз лучшему игроку 2017 года получил форвард «Реала» Криштиану Роналду.

Роналду посетил гала-концерт вместе с гражданской женой Джорджиной Родригес – испанской моделью, которая в ноябре 2017-го родила ему дочь.

Приз лучшему португальскому тренеру-2017 достался коучу «Монако» Леонардо Жардиму.

  • Пара дала дочери имя Алана Мартина.
  • Джорджина стала первой матерью детей Роналду, чье имя известно общественности. Кроме Аланы Мартины, у игрока есть еще 3 ребенка.
  • Родригес работает в модельном агентстве Uno Models.

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