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Роналду получил приз лучшему игроку Португалии. Но все пялились на его сногсшибательную жену
Рон знает толк в женщинах.
В Лиссабоне прошла ежегодная церемония спортивной премии Quinas de Oro, учрежденная Федерацией футбола Португалии. Приз лучшему игроку 2017 года получил форвард «Реала» Криштиану Роналду.
Роналду посетил гала-концерт вместе с гражданской женой Джорджиной Родригес – испанской моделью, которая в ноябре 2017-го родила ему дочь.
Приз лучшему португальскому тренеру-2017 достался коучу «Монако» Леонардо Жардиму.
- Пара дала дочери имя Алана Мартина.
- Джорджина стала первой матерью детей Роналду, чье имя известно общественности. Кроме Аланы Мартины, у игрока есть еще 3 ребенка.
- Родригес работает в модельном агентстве Uno Models.
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