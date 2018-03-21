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«Барселона» настолько крута, что применяет видеоповторы даже на тренировках

«Барселона» настолько крута, что применяет видеоповторы даже на тренировках
Eurosport

1 час назад

Каких-то 8 лет назад этой системы не было даже на официальных матчах.

На одной из последних тренировок «Барселоны» Луис Суарес забил 2 спорных гола – в первой случае мяч то ли с ленточки, то ли уже из ворот выбил Яспер Силлессен, во втором – Марк-Андре Тер Штеген.

Чуть позже «Барса» на официальном сайте предложила фанатам убедиться, что Суарес забил в каждом из случаев, и выложила видео с голами Луиса в твиттер.

  • «Барселона» идет на первом месте в Примере, отрыв от «Атлетико» – 11 очков.
  • Суарес забил в чемпионате Испании-2017/18 21 мяч в 25 играх.

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