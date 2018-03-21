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Раулю не дает покоя слава Зидана. Легендарный форвард возглавит одну из молодежных команд «Реала»

Раулю не дает покоя слава Зидана. Легендарный форвард возглавит одну из молодежных команд «Реала»
Eurosport

1 час назад

40-летняя легенда напомнила о себе.

Легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес возглавит юношескую команду мадридского клуба (U-18).

40-летний нападающий, завершивший карьеру в 2015 году, в апреле этого года получит тренерский диплом. После возвращения в «Реал» он проводил много времени, изучая структуру молодежных команд «галактикос», руководил некоторыми тренировками и посещал занятия главной команды, пишет Marca.

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