Раулю не дает покоя слава Зидана. Легендарный форвард возглавит одну из молодежных команд «Реала»

Легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес возглавит юношескую команду мадридского клуба (U-18).

40-летний нападающий, завершивший карьеру в 2015 году, в апреле этого года получит тренерский диплом. После возвращения в «Реал» он проводил много времени, изучая структуру молодежных команд «галактикос», руководил некоторыми тренировками и посещал занятия главной команды, пишет Marca.

Рауль отыграл в «Реале» 16 лет и забил 361 мяч во всех турнирах.

Форвард – шестикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов.

Уверен в победе «Реала» в очередном матче – ставь здесь.

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