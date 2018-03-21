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Хаби Алонсо грозят 5 лет тюрьмы за махинации с налогами

Хаби Алонсо грозят 5 лет тюрьмы за махинации с налогами
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 1 час назад

Бывший игрок «Реала» и «Баварии» попал.

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо предположительно не заплатил испанскому государству 2 млн евро налогов в период с 2010 по 2012 год.

Испанская прокуратура считает, что возможным наказанием Алонсо будут 4 млн евро штрафа и пятилетний срок заключения. По версии обвинения, экс-игрок «Реала» укрыл от властей полную сумму, которая была выплачена ему за владение имиджевыми правами, сообщил Independent.

  • Алонсо не первый футболист, столкнувшийся с подобными проблемами. Ранее испанские власти занимались расследованиями доходов Криштиану Роналду, Лионеля Месси и коуча Жозе Моуринью.
  • Месси в итоге получил наказание в виде 21 месяца тюрьмы условно.

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