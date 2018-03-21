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Don Balon: «Арсенал», «Сити» и «Ливерпуль» претендуют на Карима Бензема
Потрясающий круг фаворитов.
Дела Карима Бензема в «Реале» идут все хуже, но 30-летний футболист по-прежнему пользуется спросом.
Предметный интерес к французу проявляют сразу три топ-клуба Премьер-лиги: «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», передает Don Balon.
Мерсисайдцы в случае продажи в «Реал» Мохамеда Салаха потребуют включить Бензема в сделку. «Арсенал» хочет заменить Каримом Александра Ляказетта, который был куплен «канонирами» в июле 2017 года, но провалил дебютный сезон в Англии.
- Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
- В Мадриде Карим выиграл 2 Ла Лиги, по 2 Кубка и Суперкубка Испании, по 3 Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и Клубных чемпионата мира.
- В сезоне-2017/18 форвард забил только 8 голов в 34 матчах.
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