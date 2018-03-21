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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн: «Мое будущее определится перед чемпионатом мира»

Гризманн: «Мое будущее определится перед чемпионатом мира»
Eurosport

1 час назад

У француза меньше трех месяцев на решение.

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн решит вопросы о дальнейшей карьере до старта ЧМ-2018.

«Мое будущее будет определено перед чемпионатом мира. Я хочу приехать в Россию с ясным умом. Думаю, все этого хотят. Это вопрос не столько места, где я буду играть, сколько вопрос спокойствия.

Я сказал сестре, которая ведет мои дела, что вне зависимости от того, уйду ли я или останусь, все должно быть решено перед чемпионатом мира.

Больше всего меня раздражает, что мне задают один и тот же вопрос», – добавил Гризманн в интервью L’Equipe.

  • Главным претендентом на Антуана считается «Барселона». «Манчестер Сити» тоже заинтересован в услугах француза.
  • ЧМ-2018 стартует 14 июня.

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