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Президент «Реала» Флорентино Перес: «Криштиану Роналду не просил отпустить его в Китай»
Азиатам не видать португальца.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес опроверг слухи о возможном переезде Криштиану Роналду в китайскую Суперлигу.
«Он не просил отпустить его, у Криштиану контракт на следующий год», – цитирует Переса Goal.com.
Слухи о трансфере португальца в Китай появились после интервью Луиса Фелипе Сколари, в котором тренер признался, что Роналду часто расспрашивает его о стране.
- Роналду забил 37 мячей в 35 матчах во всех соревнованиях за «Реал» в сезоне-2017/18.
- Transfermarkt оценивает Криштиану в 120 миллионов евро.
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