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Президент «Реала» Флорентино Перес: «Криштиану Роналду не просил отпустить его в Китай»

Перес: «Роналду не просил отпустить его в Китай»
Eurosport

28 мин. назад

Азиатам не видать португальца.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес опроверг слухи о возможном переезде Криштиану Роналду в китайскую Суперлигу.

«Он не просил отпустить его, у Криштиану контракт на следующий год», – цитирует Переса Goal.com.

Слухи о трансфере португальца в Китай появились после интервью Луиса Фелипе Сколари, в котором тренер признался, что Роналду часто расспрашивает его о стране.

  • Роналду забил 37 мячей в 35 матчах во всех соревнованиях за «Реал» в сезоне-2017/18.
  • Transfermarkt оценивает Криштиану в 120 миллионов евро.

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