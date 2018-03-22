Криштиану Роналду опять опасен для Лионеля Месси. Криш – в гонке за «Золотым мячом»

Криштиану Роналду снова лучший в Европе. Всю критику примагнитили Неймар, Санчес и Моуринью, а пятикратный обладатель «Золотого мяча» вернулся на царский уровень результативности: его профиль на WhoScored выглядит так, словно профессиональный баскетболист пришел в парк аттракционов и забрал все игрушки в конкурсе «Попади в кольцо». Изи.

Роналду правда феноменален, но его убийственная статистика породила два устойчивых стереотипа. Пора их разбомбить.

Криштиану – читер, который грамотно составляет программу на сезон

Классический пример – теория подводится под фактуру. Да, португалец второй год подряд взрывается с января, но оба кейса нужно изучать внимательнее. Летом 2016-го Роналду сломался в финале Евро, а в августе 2017-го получил шестиматчевую дисквалификацию. О какой продуманной программе можно говорить, когда ее крушат уже на старте всех турниров?

Вот график моментов Криштиану с начала сезона:

Чем выше палка, тем ценнее эпизод. Серые палки – незабитые голы, красные – удары, после которых мяч залетел в сетку. Если сравнить длину серых палок из первой части сезона с длиной палок из второй половины, то окажется, что Роналду стал гораздо, гораздо чаще вонзать с неочевидных моментов.

При этом явных шансов тоже стало заметно больше, но искать зависимость откровенно наивно. «Хм, пожалуй, осенью буду открываться под удары плохо, а вот зимой и весной – как король» – едва ли Криш рассуждал таким образом. Ему всегда, абсолютно всегда нужны голы – это подтверждает, к примеру, страйкерская суперсерия в ЛЧ, где он божит с сентября.

Скорее всего, количество идеальных моментов увеличилось из-за психологии – человек снова начал забивать в Примере, почувствовал уверенность в себе и вернул трон. Но это лишь догадка, которая, впрочем, все равно выглядит правдоподобнее, чем гипотеза о секретной программе на сезон. Очень важно помнить одну из аксиом xG: реализация может скакать даже у топ-игроков, и с этим ничего не сделать. Роналду столкнулся как раз с такой аномалией.

В конце концов, глобально Криштиану проводит очень ровный и качественный год. Вот три его худших периода:

1. Два матча без голов и ассистов – с 20 сентября по 23 сентября.

2. Два матча без голов и ассистов – с 22 октября по 29 октября.

3. Три матча без голов и ассистов – с 23 декабря по 13 января (там была пауза).

Так уж вышло, что все семь игр оказались встречами Ла Лиги – судя по тому, как Роналду вваливает сейчас, это банальное совпадение, к которому «Реал» был не готов (2 победы, 1 ничья, 4 поражения).

«Когда Криш в порядке, «Мадрид» тоже в порядке», – формула, сгенерированная Зиданом после 6:3 с «Жироной», недалека от истины, особенно если заменить слова «в порядке» на слово «забивает». Осенью и в декабре зависимость от Роналду приносила «Реалу» страдания, а сейчас дарит счастье – характерно, что исчезли любые разговоры об отъезде Криштиану в Манчестер или Париж.

На Роналду теперь грузит весь «Мадрид». У Лео нет такой поддержки

Совершенно бредовая, нелепая, вредная мысль, которую выдумали фанаты «Барселоны», узнавшие о споре Криштиану с одноклубниками.

История такова. В прошлом году, когда в гонке снайперов Ла Лиги Рон отставал от Месси на пару тысяч световых лет, португалец предложил партнерам пари, пообещав, что обгонит Лео и возьмет трофей Пичичи. Мадридцы посмеялись и вроде как согласились, поэтому Криш получил лошадиную дозу мотивации. Но никаких других изменений не произошло.

Во-первых, тактика «Реала» уже несколько лет строится от Роналду, форварда, который роскошно открывается в штрафной, создает себе кучу моментов и наносит тьму ударов. Сейчас у Криштиану в среднем 4,7 выстрела из пределов штрафной за 90 минут – больше, чем у всей «Вероны», всей «Болоньи» и всего «Суонси». И, само собой, больше, чем у всех остальных европейских нападающих.

Следовательно, рассуждать о том, что после поражения в баттле за чемпионство «Реал» упростил тактику ради Роналду, – тотальная ахинея. Если все так элементарно, Криша можно было бы удержать втроем, но этого не происходит как раз из-за непредсказуемых перемещений всей группы мадридской атаки: оттягивает он не хуже, чем освобождается от опеки.

Во-вторых, Месси сам отчасти виноват в том, что Роналду приблизился к нему на расстояние трех голов. В этом сезоне Лео как псих исполняет то, за что годами критиковали Роналду, – бездумно мочит издали. Португалец со временем отказался от чокнутых ударов, а вот до аргентинца пока не доходит, что они не слишком эффективны – чаще всего эти попытки приводят к потере мяча.

Вот очевидная тенденция:

– Сезон-2015/16 – 65 ударов из-за штрафной;

– Сезон-2016/17 – 75 ударов из-за штрафной;

– Март сезона-2017/18 – 78 ударов из-за штрафной (личный рекорд и с отрывом первый показатель в Европе).

Сейчас у Роналду даже чисто математически грандиозные шансы обойти Лео в гонке бомбардиров. Криштиану бьет чаще и с более опасных дистанций (отсюда и покер с «Жироной», и другие монархические перформансы), а Месси хватается за все подряд. Разница в том, что «Реал» ищет своего лидера только в штрафной, а каталонцы готовы отдать мяч Гному на любом участке поля. Но это уже их проблемы.

Криштиану, в свою очередь, в очередной раз заслуживает грандреспекта за целеустремленность. В декабре, когда «Реал» валился и вынимал трешку от «Барсы» на «Бернабеу», этот рельефный молодой человек уже знал, как спасти сезон и себе, и команде:

1. Обязательно порвать Месси в турнире голеадоров и спокойно вывести «Мадрид» в ЛЧ со второго места;

2. Стать лучшим снайпером ЛЧ;

3. В третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов.

Прошло три месяца, а все миссии до сих пор актуальны и выполнимы. Разумеется, благодаря неугомонному португальцу, который сейчас уже явно размышляет о следующей цели – шестом, рекордном «Золотом мяче» в карьере.

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