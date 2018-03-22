Getty Images
Дэвид Бекхэм: «Зинедин Зидан – лучший игрок всех времен»
Кажется, Дэвид забыл про Лео и Криша.
Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм считает, что нынешнему главному тренеру мадридского клуба не было равных как игроку.
«Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трех лет было мечтой. Для меня он лучший игрок всех времен», – сказал Бекхэм.
- Зидан провел в составе «Реала» 155 матчей и забил 37 мячей, в том числе победный гол в финале ЛЧ-2001/02.
- Статистика Бекхэма в «Реале» – 116 игр и 13 голов. В составе «галактикос» Бекхэм стал чемпионом Испании.
Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте