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Дэвид Бекхэм: «Зинедин Зидан – лучший игрок всех времен»

Бекхэм: «Зидан – лучший игрок всех времен»
Eurosport

22 мин. назад

Кажется, Дэвид забыл про Лео и Криша.

Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм считает, что нынешнему главному тренеру мадридского клуба не было равных как игроку.

«Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трех лет было мечтой. Для меня он лучший игрок всех времен», – сказал Бекхэм.

  • Зидан провел в составе «Реала» 155 матчей и забил 37 мячей, в том числе победный гол в финале ЛЧ-2001/02.
  • Статистика Бекхэма в «Реале» – 116 игр и 13 голов. В составе «галактикос» Бекхэм стал чемпионом Испании.

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