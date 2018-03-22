Жерар Пике: «Я создал чат для игроков «Реала» и «Барсы», в котором мы пишем друг другу гадости»

Жерар Пике рассказал о том, как коммуницируют между собой футболисты «Барселоны» и «Реала».

«В прошлом году я создал чат в WhatsApp для игроков «Реала» и «Барселоны», которые выступают за сборную Испании. На самом деле, мы довольно неплохо ладим. Мы переписываемся, спорим о тактике, футбольной философии и книгах, которые читаем.

Конечно, я шучу. Все что мы делаем – пишем друг другу гадости про «Реал» и «Барселону». Это лучшее, что может быть. Мы как маленькие дети. И особенно забавно переписываться сейчас, когда мы опережаем «Реал» на 15 очков в лиге», – цитирует Пике The Players Tribune.

«Реал» и «Барселона» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет против «Ювентуса», а «Барса» – против «Ромы».

Пике провел 22 матча в Примере-2017/18 и забил 2 гола.

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