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Андрес Иньеста: «Не удивлюсь, если Неймар перейдет в «Реал». Но, если честно, мне наплевать»

Иньеста: «Не удивлюсь, если Неймар перейдет в «Реал». Но, если честно, мне наплевать»
Eurosport

25 мин. назад

Испанец словил дзен.

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал возможный трансфер Неймара в «Реал».

«Буду ли я удивлен, если Неймар перейдет в «Реал»? Если честно, нет.

На самом деле, мне все равно. Я не хочу, чтобы это воспринимали как недостаток уважения к «Барсе». «Реал» может подписать одного из лучших игроков в мире. Но мне кажется, что состав «Барсы» все равно качественнее», – цитирует Иньесту Cadena SER.

  • Неймар провел в чемпионате Франции-2017/18 20 матчей, забил 20 мячей и оформил 16 ассистов.
  • В составе «Барселоны» бразилец отыграл 123 матча и забил 68 голов.

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