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Швец: «Месси сказал Мусаккьо, что если Матео сыграет против него жестко – его не будет в сборной»

Швец: «Месси сказал Мусаккьо, что если Матео сыграет против него жестко – его не будет в сборной»
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Лео сам набирает состав.

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Антон Швец, несколько лет игравший за «Вильярреал», рассказал забавный эпизод с участием игроков сборной Аргентины Лионеля Месси и Матео Мусаккьо.

«Помню смешной момент. Мусаккьо жестко пошел в борьбу и столкнулся с Месси. Лео повернулся и что-то сказал. Что именно, я узнал на следующий день из ТВ-программы – там камеры следят за всеми игроками и отслеживают. Так вот, там разобрали слова Месси в адрес Мусаккьо: «Будешь так себя вести против меня – в сборной играть не будешь». Оба же аргентинцы», – приводит слова Швеца Sport24.

  • Здесь можно заработать и помочь Месси собирать состав.
  • Швец находился в системе «Вильярреала» с 2014 по лето 2017 года, после чего перешел в грозненский клуб.
  • Антон сыграл один матч за сборную Россию в контрольном матче против московского «Динамо».

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