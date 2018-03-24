Жерар Пике: «Я по-прежнему уважаю Гвардиолу, но последний сезон с ним был худшим в моей карьере»

Жерар Пике рассказал, как Хосеп Гвардиола чуть не похоронил его карьеру.

«Сезон-2011/12 был худшим в моей карьере. Пеп начал терять веру в меня. Первые три сезона у нас были феноменальные отношения. Я по-прежнему глубоко уважаю его как тренера. Но это было очень тяжелое время.

Он хотел, чтобы его игроки были одержимы футболом 24 часа в сутки, а я не понимал этого. Пеп перестал доверять мне. Переломным моментом стало его решение не ставить меня на матч против «Реала». Это был сокрушительный удар.

Я начал думать: «С мечтой играть за «Барсу» покончено?» Мы проиграли «Челси» в первом полуфинале, и я не вышел на поле. Во втором матче Пеп поставил меня в стартовый состав. В начале матча Виктор Вальдес случайно заехал мне коленом в голову. Я упал с сотрясением мозга.

Матч закончился со счетом 2:2, и мы вылетели. Спустя несколько дней Пеп объявил об уходе из «Барсы». Я чувствовал, что и мое время в клубе подошло к концу. Я начал задумываться о моей карьере и жизни.

Я думаю, что произошло, если бы мы прошли «Челси». Я выбыл на несколько недель с сотрясением и не сыграл бы в финале. Возможно, мы бы выиграли Лигу чемпионов, и Пеп остался. Возможно, он никогда не обрел бы вновь веру в меня. Возможно, уже сейчас я играл бы за другой клуб.

Но вместо этого пришел Тито Виланова. Он дал мне шанс вернуть свое место», – написал Пике для The Players' Tribune.

Жерар остался в «Барселоне» и выиграл еще 11 турниров, включая требл в сезоне-2014/15.

В сезоне-2017/18 Пике провел 38 матчей и забил 3 гола.

В январе Жерар продлил контракт до 2022 года.

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