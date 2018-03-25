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33-летний Криштиану Роналду выдал самый результативный старт календарного года в карьере

33-летний Роналду выдал самый результативный старт календарного года в карьере
Eurosport

1 час назад

Этот парень смеется над временем.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду с возрастом становится только лучше.

С начала 2018 года Роналду провел за «Реал» и сборную Португалии 14 матчей, в которых наколотил 23 гола. Это лучший старт календарного года в 15-летней карьере португальца. В феврале Криштиану стукнуло 33 года.

Из 23 голов в 2018 году только 3 Роналду забил с пенальти.

  • Криштиану идет вторым в таблице бомбардиров Ла Лиги, отставая на 3 гола от Лионеля Месси. Перед 21 января отставание Роналду составляло 14 мячей.
  • В товарищеской игре против Египта Криштиану двумя голами в добавленное время превратил 0:1 в 2:1.

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