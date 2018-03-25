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Sport.es: форвард «Атлетико» Антуан Гризманн готов на понижение зарплаты ради «Барселоны»

Sport.es: Гризманн готов на понижение зарплаты ради «Барселоны»
Eurosport

1 час назад

Каталонцы близки к еще одному топовому трансферу.

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн готов на снижение зарплаты, чтобы летом оформить трансфер в «Барселону». Взамен форварду предложили включение в контракт различных бонусов.

«Барселона» готова предложить немного больше суммы отступных, если «индейцы» согласятся разбить сумму на два транша, сообщает Sport.es.

  • С лета 2018 года сумма отступных для Гризманна составит 100 миллионов евро. Здесь можно заработать еще больше.
  • Антуан забил 17 мячей в 26 матчах Примеры-2017/18.

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