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Sport.es: форвард «Атлетико» Антуан Гризманн готов на понижение зарплаты ради «Барселоны»
Каталонцы близки к еще одному топовому трансферу.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн готов на снижение зарплаты, чтобы летом оформить трансфер в «Барселону». Взамен форварду предложили включение в контракт различных бонусов.
«Барселона» готова предложить немного больше суммы отступных, если «индейцы» согласятся разбить сумму на два транша, сообщает Sport.es.
- С лета 2018 года сумма отступных для Гризманна составит 100 миллионов евро. Здесь можно заработать еще больше.
- Антуан забил 17 мячей в 26 матчах Примеры-2017/18.
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