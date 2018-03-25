Sport.es: форвард «Атлетико» Антуан Гризманн готов на понижение зарплаты ради «Барселоны»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн готов на снижение зарплаты, чтобы летом оформить трансфер в «Барселону». Взамен форварду предложили включение в контракт различных бонусов.

«Барселона» готова предложить немного больше суммы отступных, если «индейцы» согласятся разбить сумму на два транша, сообщает Sport.es.

С лета 2018 года сумма отступных для Гризманна составит 100 миллионов евро. Здесь можно заработать еще больше.

Антуан забил 17 мячей в 26 матчах Примеры-2017/18.

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