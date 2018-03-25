AS: «Реал» летом хочет приобрести Мохамеда Салаха, Роберта Левандовского и еще нескольких топов

Руководство мадридского «Реала» уже ведет работу на трансферном рынке по следующему сезону и хочет приобрести летом нескольких футболистов.

Мадридцы хотят купить Альваро Одриосолу в качестве подмены Дани Карвахаля. Отступные футболиста «Реал Сосьедад» составляют 40 миллионов евро.

В случае ухода молодого полузащитника Маркоса Льоренте «Реал» готов рассмотреть кандидатуры Юлиана Вайгля из «Боруссии», Эмре Джана из «Ливерпуля», который летом станет свободным агентом, и Леандро Паредеса из «Зенита».

Серьезно преобразится и атака. На место страйкера «Мадрид» рассматривает Роберта Левандовского (альтернативы: Тимо Вернер и Харри Кейн). Кроме того, если команду покинет Гаррет Бэйл, «Реал» хочет Мо Салаха из «Ливерпуля». Клуб уже навел справки на предмет вероятности трансфера, но не забывает и об Эдене Азаре и Неймаре, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет оформить переход из «ПСЖ» в «Реал» до старта ЧМ-2018.

В контракте Роберта Левадовского с «Баварией», который действует до 2021 года, нет фиксированной суммы выкупа.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме