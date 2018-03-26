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«С радостью представляем Алехандро». Серхио Рамос в третий раз стал отцом

«С радостью представляем Алехандро». Рамос в третий раз стал отцом
Eurosport

38 мин. назад

У мадридского капитана все хорошо и за пределами поля.

Капитан «Реала» Серхио Рамос в третий раз стал отцом. У него родился сын Алехандро.

Малыш появился на свет 25 марта в 18:24, его вес – 3,1 кг. Об этом Серхио сообщил у себя в инстаграме, выложив фото с матерью и ребенком.

  • У Рамоса и Пилар Рубио три ребенка, все сыновья – Рубио, Марко и новорожденный Алехандро.
  • В Примере-2017/18 Рамос провел 20 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи.
  • «Реал» отстает от «Барселоны» на 15 очков.

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