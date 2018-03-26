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AS: «Сити» предложит «Реалу» 86 миллионов евро за Иско

AS: «Сити» предложит «Реалу» 86 миллионов евро за Иско
Eurosport

1 час назад

Вот только у парня прописаны отступные в 700 миллионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола по-прежнему хочет видеть испанского полузащитника Иско в своей команде.

В предыдущие годы Иско уже отказывал «горожанам», но теперь Пеп настроен оптимистично в связи с последними новостями о положении футболиста в «Реале». В феврале сообщалось, что Иско недоволен привилегированным положением некоторых партнеров и игровым временем.

Как передает AS, Гвардиола уже обсудил с руководством вопрос покупки Иско. «Сити» готов предложить «Реалу» 86 млн евро. В то же время в контракте испанца, подписанном в сентябре, указаны отступные в 700 млн евро.

  • Иско забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач в 40 матчах сезона-2017/18.
  • В 18 матчах «Реала» с начала 2018 года Иско 8 раз выходил в стартовом составе и лишь раз доиграл встречу до конца. Дважды он просидел все 90 минут на скамейке.
  • Помимо «Сити» интерес к Иско проявляют «МЮ», «Челси», «Арсенал» и «Барселона». Каталонцы рассматривают игрока в качестве ответа на случай перехода Неймара в «Реал».

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