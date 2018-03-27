Девушке полузащитника «Реала» Иско угрожают смертью в соцсетях из-за плохой формы игрока

Недовольные игрой Иско фанаты выбрали совершенно неожиданного козла отпущения. В октябре 2017 года футболист «Реала» подтвердил отношения с актрисой Сарой Саламо.

Зимой испанский сайт Don Balon обвинил Сару, что именно ее сумасшедший стиль жизни привел к ухудшению формы Иско. Актриса возмутилась:

«Привет, Don Balon. Я буду очень признательна, если вы прекратите клеветать на меня и моего партнера. В противном случае мне придется принять меры в соответствии с законом».

Некоторые болельщики восприняли эту новость слишком серьезно. Саре поступили угрозы расправы в социальных сетях. В конце марта Саламо ретвитнула одно из таких сообщений и обратилась к сотрудникам правопорядка.

«Полиция, этот сеньор, называющий себя мизогинистом, шлет мне подобного рода сообщения».

Полиция пообещала разобраться, но фанат удалил твит. Развязка истории пока неизвестна.

В первых 11 матчах Ла Лиги-2017/18 Иско забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

В последующих 18 турах Иско выбыл из стартового состава, забил только 1 гол, сделал 2 ассиста, в четырех матчах не вышел на поле.

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