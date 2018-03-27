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У «Атлетико» из-за травм и дисквалификаций осталось 12 полевых игроков перед матчем с «Депортиво»

У «Атлетико» из-за травм и дисквалификаций осталось 12 полевых игроков перед матчем с «Депортиво»
Eurosport

1 час назад

У Диего Симеоне крупные неприятности.

Мадридский «Атлетико» в матче 30-го тура Ла Лиги, 1-го апреля встретится с «Депортиво».

Перед встречей у Диего Симеоне не возникнет проблем с выбором состава – в распоряжении коуча осталось только 12 полевых игроков. В матче точно сыграют защитники Савич, Врсалько, Годин и Лукас, которым у Симеоне нет альтернативы.

  • «Атлетико» занимает второе место в Ла Лиге, отставая на 11 очков от «Барселоны».
  • Мадридцы – фавориты Лиги Европы сезона-2017/18. В четвертьфинале они сыграют со «Спортингом».

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