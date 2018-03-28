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Бензема наконец-то подвернулся удобный соперник – Карим казнил покером аргентинскую молодежку

Бензема наконец-то подвернулся удобный соперник – Карим казнил покером аргентинскую молодежку
Eurosport

57 мин. назад

Только так и может набивать стату.

Лука Модрич, Карим Бензема, Маркос Льоренте, Кико Касилья и Тео Эрнандес сыграли в матче молодежной команды «Реала» – «Кастильи» против сборной Аргентины (U-20).

Футболисты основного состава не были заиграны за сборные в товарищеских матчах, поэтому тренерский штаб «сливочных» предоставил им игровую практику.

Матч закончился со счетом 6:1 в пользу «Кастильи». Бензема оформил покер, сообщает Marca.

  • В чемпионате Испании-2017/18 Карим забил те же 4 мяча, но за 23 игры.
  • «Реал» занимает 3 место в Примере, отставая от «Барселоны» на 15 очков.

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