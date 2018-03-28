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Коке: «Если Иско не играет за «Реал» постоянно, ему стоит перейти в «Атлетико»

Коке: «Если Иско не играет за «Реал» постоянно, ему стоит перейти в «Атлетико»
Eurosport

55 мин. назад

На «Бернабеу» явно не одобрят такой трансфер.

Полузащитник «Атлетико» Коке в восторге от игры партнера по сборной Испании Иско.

«Я считаю, что Иско великолепен. Когда он играет за нас, он лучший, он показывает захватывающий футбол.

Я не тренируюсь с ним каждый день, не знаю, что думает о нем Зидан, но, если он не играет за свой клуб на постоянной основе, то в «Атлетико» у него будет такая возможность», – цитирует Коке Marca.

  • В товарищеском матче против Аргентины (6:1) Иско оформил хет-трик.
  • В Примере-2017/18 полузащитник отыграл все 90 минут только в 7 встречах.

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