The Sun: форвард «Барселоны» Лионель Месси приобрел отель на Ибице за 30 миллионов евро
Будет, что оставить детям.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел отель «Es Vive» на острове Ибица. Таким образом Месси расширил собственный бренд «MiM».
Отель расположен около пляжа Фигуеретаса и включает 52 роскошных номера, бассейн и бар на крыше. Здание было полностью перестроено в 2014 году британским дизайнером Шоном Кокрейном в стиле ар-деко 1940-х годов. Цена номеров за ночь будет варьироваться от 260 до 600 евро за ночь, передает The Sun.
- Возможно, деньги он взял тут.
- Месси нужны площади побольше, ведь недавно он стал отцом в третий раз.
- В чемпионате Испании-2017/18 у Лео все роскошно, как в его новом отеле – 25 мячей в 28 матчах.
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