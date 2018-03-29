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The Sun: форвард «Барселоны» Лионель Месси приобрел отель на Ибице за 30 миллионов евро

The Sun: Месси приобрел отель на Ибице за 30 миллионов евро
Eurosport

1 час назад

Будет, что оставить детям.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел отель «Es Vive» на острове Ибица. Таким образом Месси расширил собственный бренд «MiM».

Отель расположен около пляжа Фигуеретаса и включает 52 роскошных номера, бассейн и бар на крыше. Здание было полностью перестроено в 2014 году британским дизайнером Шоном Кокрейном в стиле ар-деко 1940-х годов. Цена номеров за ночь будет варьироваться от 260 до 600 евро за ночь, передает The Sun.

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