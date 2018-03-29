Автор бюста Криштиану Роналду, над которым смеялся весь мир, переделал скульптуру. Стало получше

Скульптор Эмануэль Сантош, создавший бюст Криштиану Роналду в аэропорту Мадейры, подготовил новую версию скульптуры к годовщине ее установки.

Сантош рассказал, что тяжело пережил критику в свой адрес после открытия бюста. Ему пришлось защищать семью от нападок. Эмануэль пределал бронзового Криштиану к 29 марта – дате открытия первого варианта. Получилось, что получилось.

Криштиану Роналду родился на Мадейре.

В марте 2017 года аэропорт города был переименован в честь португальского футболиста. Здесь можно сделать так, чтобы его назвали в твою честь.

Самый спортивный телеграм