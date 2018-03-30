Форвард «Реала» Роналду и его отражение сверкнули безупречными кубиками и белоснежными трусами
Тебе будет очень неловко за свой живот.
Звезда «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сверкнул кубиками и выложил в инстаграме огнедышащее фото в трусах собственной коллекции CR7 Underwear.
«Double trouble», – написал Криш.
- CR7 – бренд нижнего белья и обуви, принадлежащий Криштиану.
- С начала 2018 года Роналду забил 23 гола в 15 матчах за клуб и сборную.
- В 2017 году португалец занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes.
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