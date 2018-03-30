Instagram

Форвард «Реала» Роналду и его отражение сверкнули безупречными кубиками и белоснежными трусами

Роналду и его отражение сверкнули безупречными кубиками и белоснежными трусами
Eurosport

1 час назад

Тебе будет очень неловко за свой живот.

Звезда «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сверкнул кубиками и выложил в инстаграме огнедышащее фото в трусах собственной коллекции CR7 Underwear.

«Double trouble», – написал Криш.

  • CR7 – бренд нижнего белья и обуви, принадлежащий Криштиану.
  • С начала 2018 года Роналду забил 23 гола в 15 матчах за клуб и сборную.
  • В 2017 году португалец занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Вратарь «Бостона» вмазал полевому «Тампы» и начал массовую драчку

03:34
Популярные видео
Кросби уработал «Нью-Джерси», будто у него в руках была бейсбольная бита, а не клюшка
1 337 просмотров7 ч
Полиция стиля. Федерер выглядит круто не только на корте
2 638 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться