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Mundo Deportivo: «Ливерпуль» предлагал «Реалу» за Гарета Бэйла Филиппе Коутиньо и 70 миллионов евро

Mundo Deportivo: «Ливерпуль» предлагал «Реалу» за Бэйла Коутиньо и 70 миллионов евро
Eurosport

2 ч. назад

«Мадриду» больше нравился Килиан Мбаппе.

Сейчас Коутиньо осваивается в «Барселоне», хотя вполне мог оказаться в «Реале». Mundo Deportivo, ссылаясь на книгу «PSG: révélations d’une révolution», сообщает, что «Ливерпуль» хотел отправить бразильца в Мадрид.

«Красные» предлагали испанцам Коутиньо и 70 млн евро – взамен просили Бэйла. Флорентино Пересу такое предложение не понравилось.

Тогда «Реал» был сконцентрирован на покупке Мбаппе и не ожидал, что Килиан окажется в «ПСЖ». Тогда Бэйл мог стать футболистом парижской команды, но Мбаппе выбрал французский клуб.

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