Mundo Deportivo: «Ливерпуль» предлагал «Реалу» за Гарета Бэйла Филиппе Коутиньо и 70 миллионов евро

Сейчас Коутиньо осваивается в «Барселоне», хотя вполне мог оказаться в «Реале». Mundo Deportivo, ссылаясь на книгу «PSG: révélations d’une révolution», сообщает, что «Ливерпуль» хотел отправить бразильца в Мадрид.

«Красные» предлагали испанцам Коутиньо и 70 млн евро – взамен просили Бэйла. Флорентино Пересу такое предложение не понравилось.

Тогда «Реал» был сконцентрирован на покупке Мбаппе и не ожидал, что Килиан окажется в «ПСЖ». Тогда Бэйл мог стать футболистом парижской команды, но Мбаппе выбрал французский клуб.

Зимой Коутиньо перешел в «Барсу» за 120 млн евро. Здесь можно заработать примерно столько же.

В Примере-2017/18 Бэйл провел 19 матчей, забил 9 мячей и выполнил 3 ассиста.

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