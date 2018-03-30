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Гильем Балаге: «Реал» хочет продать Бэйла. Гарет вернется в АПЛ»

Балаге: «Реал» хочет продать Бэйла. Гарет вернется в АПЛ»
Eurosport

1 час назад

Но не вернется к «шпорам».

Эксперт Sky Sports Гильем Балаге рассказал, что по его информации мадридский «Реал» хочет летом продать валлийскую звезду Гарета Бэйла.

«Я убежден, что «Реал» хочет продать Бэйла», – написал Балаге в колонке на Sky Sports. «Это не предпочтительный выбор для валлийца, он хотел бы остаться в клубе.

Очевидно, кто-то купит Бэйла, но я не думаю, что это будет «Тоттенхэм». Ему нет смысла возвращаться, и для «шпор» это была бы слишком дорогая покупка. Возвращение в АПЛ, конечно же, возможно, но Бэйлу стоит рассмотреть все варианты», – подчеркнул испанец.

«Бавария» – еще одно потенциальное место продолжения карьеры для Бэйла. Балаге считает, что такой шаг имел бы смысл для Гарета, но встает вопрос: изменит ли «Бавария» трансферную стратегию и заплатит значительную сумму для оформления подобного трансфера.

  • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
  • Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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