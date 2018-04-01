«Барса» проводит космический сезон. Но у нее есть 4 страха, которые могут все испортить

Страхи окружают нас повсюду. У кого-то большие проблемы с восприимчивостью пауков, другие страдают от акрофобии, третьи не переносят замкнутых пространств. У «Барселоны»-2018 страхи менее грандиозные, но не менее стоящие.

Первый и главный – возможная потеря Месси. Этот страх неминуемо преследовал бы любого тренера повсеместно, если бы его заявку на матч украшала аргентинская фамилия из 5 букв. Пока что в зоне риска Эрнесто Вальверде. «Барса» играет без Месси редко. Почти никогда. Сборная Аргентины – тоже. Товарняк с Испанией показал профнепригодность вторых, первые же чудом отскочили в Севилье, все-таки выдворив магию со скамейки на поле.

Месси занимает слишком важную позицию, что в сборной, что в клубе. Нет, речь не о позиции на поле, конечно. Лионель в стартовом составе – это гарантия уверенности в ногах и головах оставшихся 10 игроков. 58 минут на «Рамон Санчес Писхуан» отлично доказали эту теорию. Стоило Месси появиться, как посвежели мысли Коутиньо, развязались ноги Альбы и проснулся креатив у Суареса. Сравнения Месси с волшебной палочкой надоели, поэтому в этот раз Месси – мамин борщ. Потому что феноменальный и вкусный. А почему бы и нет?

Страх №2 – давление на новичков. Паулиньо попал под пресс еще на представлении, начеканил пару раз и готовился к провалу. Но прошла адаптация, и центр поля «Барселоны» без бразильца представить уже нельзя. По схожему сценарию развивается сине-гранатовая карьера Коутиньо и Дембеле. С тем лишь условием, что перелома пока не случилось.

Коутиньо божественен и прекрасен, но почему-то вновь этого не показал. Атаки «Барселоны» в первой половине вылуплялись исключительно из-за косяков севильской обороны, но никак не из-за размеренного давления «сине-гранатовых». Контраст с матчами сборных особенно подсвечивал невстроенность в игру Коутиньо, который сподобился на один дальний выстрел-флэшбек и все. Фил не взаимодействовал с Суаресом, терял мяч наравне с Дембеле (высший признак провала) и не создавал никаких угроз воротам Рико.

Француз подменял в старте Его Величество и откровенно провалился. Слабость Усмана просматривалась еще в матче против сборной России, а игра с «Севильей» только подтвердила догадки. У Усмана худший рейтинг среди атакующих игроков «Барсы», 1 удар по воротам и всего 58% точных передач. Потерян и не найден. Кажется, ЛСП пел про Дембеле еще несколько лет назад.

Глобальный страх «Барселоны» – матчи сборных. «Блауграна» исторически плохо играет после перерывов, чем едва не воспользовалась «Севилья». «Нервионцы» жалили «сине-гранатовых» контратаками через резких Корреа и Наваса, настреляли больше ударов, но уступили гениальности Месси. Вывод: интернациональные перелеты сильнее всех клубов Ла Лиги, потому что ближе всех подобрались к низвержению «Барсы» в чемпионате.

Страх отсутствия Бускетса едва ли не страшнее потери Месси. Стоило Серхио травмировать палец и не выйти на поле, как самая крепкая оборона Испании растрескалась. Пике и Умтити сыграли столбиков при голе Васкеса, с первых рядов понаблюдали за завершением Муриэля, а потом пропустили еще пару атак в придачу. Спас репутацию обороны «Барселоны» – Месси. Да, аргентинец банально перекрыл кислород атакующему блоку хозяев, вынудив тех прижаться к воротам, чтобы нейтрализовать потенциальные угрозы. Вышло не хуже, чем у Бускетса, но лучше все-таки с ним.

«Барселона» все еще не проигрывает в чемпионате, давно решила все вопросы относительно чемпионства и докатывает на минималках и гениальности Месси. Но уже через 3 дня к размякшим «сине-гранатовым» прикатит «Рома». Шансов у римлян почти нет, но сыграть на отсутствии Бускетса и стройности в атаке им вполне по силам.

«Севилья» – «Барселона» – 2:2