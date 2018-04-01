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Лионель Месси – лучший по голам из-за пределов штрафной в Примере, Криштиану Роналду сильно отстает
Вечное противостояние продолжается.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Севильи» и принес каталонцам ничью – 2:2.
Этот мяч стал для Лео уже седьмым в нынешнем сезоне, забитым из-за пределов штрафной. Аргентинец удерживает рекорд Примеры по точным выстрелам с дальней дистанции – 60.
- Второй в списке после Лео – Криштиану Роналду, у него 42 гола из-за пределов штрафной. В нынешнем сезоне Криш ни разу не забил с дальней дистанции.
- «Барселона» пока не проиграла ни одного матча в чемпионате Испании-2017/18. До конца 8 туров.
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