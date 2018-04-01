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Лионель Месси зверски отпахал в обороне на 85-й минуте, после чего спас матч с «Севильей»
Короли тоже делают черную работу.
В матче 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Севильей» – 2:2. Каталонцы уступали со счетом 0:2 до 88-й минуты матча, но голы Луиса Суареса и Лионеля Месси позволили им уйти от поражения.
Герой встречи Лео за три минуты до гола Суареса отработал в защите, совершил перехват, а вскоре забил.
- «Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая «Атлетико» на 12 очков.
- В 29 играх Примеры-2017/18 Месси забил 26 мячей и оформил 15 ассистов.
- Поставить на матчи «Барселоны» и миллион других игр можно здесь.
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