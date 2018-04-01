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Лионель Месси зверски отпахал в обороне на 85-й минуте, после чего спас матч с «Севильей»

Месси зверски отпахал в обороне на 85-й минуте, после чего спас матч с «Севильей»
Eurosport

1 час назадОбновлено 50 мин. назад

Короли тоже делают черную работу.

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Севильей» – 2:2. Каталонцы уступали со счетом 0:2 до 88-й минуты матча, но голы Луиса Суареса и Лионеля Месси позволили им уйти от поражения.

Герой встречи Лео за три минуты до гола Суареса отработал в защите, совершил перехват, а вскоре забил.

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