Форвард «Барселоны» Лионель Месси выложил милейшую семейную фотку и впервые показал третьего сынишку

Лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси порадовал болельщиков общесемейной фотосессией в инстаграме с родителями, супругой Антонеллой Рокуццо и сыновьями.

В этот раз детей уже трое – к Тьяго и Матео добавился Чиро, которому всего три недели от роду.

Чиро Месси родился 10 марта 2018 года. Тьяго – 5,5 лет, Матео – 2,5.

Папка Чиро забил 35 голов в 43 матчах сезона-2017/18. Летом он приедет в Россию на четвертый чемпионат мира в карьере.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме