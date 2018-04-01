Форвард «Барселоны» Лионель Месси выложил милейшую семейную фотку и впервые показал третьего сынишку
Теплота на душе.
Лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси порадовал болельщиков общесемейной фотосессией в инстаграме с родителями, супругой Антонеллой Рокуццо и сыновьями.
В этот раз детей уже трое – к Тьяго и Матео добавился Чиро, которому всего три недели от роду.
- Чиро Месси родился 10 марта 2018 года. Тьяго – 5,5 лет, Матео – 2,5.
- Папка Чиро забил 35 голов в 43 матчах сезона-2017/18. Летом он приедет в Россию на четвертый чемпионат мира в карьере.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте