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Самуэль Умтити: «Манчестер Юнайтед» и другие клубы хотят меня»

Умтити: «Манчестер Юнайтед» и другие клубы хотят меня»
Eurosport

52 мин. назад

«Барса» может потерять ведущего дефа.

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити подтвердил, что им интересуется ряд европейских команд.

«Не только «Манчестер Юнайтед», но и другие клубы хотят меня купить, но мое внимание полностью посвящено «Барселоне». Переговоры о продлении контракта еще не начались.

Мой трансфер можно выкупить за низкую сумму, но я об этом не беспокоюсь. Я сфокусирован на игре», – цитирует француза Canal+.

  • Клаусула Умтити – 60 млн евро. «МЮ» готов заплатить эти деньги и дать Самуэлю зарплату 5-6 млн евро в год.
  • Статистика Умтити в чемпионате Испании-2017/18 – 22 игры, 0 голов, 0 ассистов, 7 желтых карточек.

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