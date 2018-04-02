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Криштиану Роналду идеально отпраздновал Пасху с бокалом вина и неповторимой Джорджиной Родригес

Роналду идеально отпраздновал Пасху с бокалом вина и неповторимой Джорджиной
Eurosport

2 мин. назад

Блеск.

1 апреля католики и протестанты праздновали Пасху. Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду идеально отметил праздник обедом на свежем в воздухе в компании возлюбленной Джорджины Родригес.

Частичкой счастья футболист поделился с болельщиками в инстаграме:

«Счастливой Пасхи», – написал Роналду.

  • Православные отметят Пасху 8 апреля.
  • 12 ноября 2017 года Джорджина родила Криштиану дочку, которой дали имя Алана Мартина. У Роналду есть еще три ребенка от суррогатных матерей.
  • Криштиану забил 37 мячей в 35 официальных матчах сезона-2017/18.

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