Криштиану Роналду идеально отпраздновал Пасху с бокалом вина и неповторимой Джорджиной Родригес
Блеск.
1 апреля католики и протестанты праздновали Пасху. Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду идеально отметил праздник обедом на свежем в воздухе в компании возлюбленной Джорджины Родригес.
Частичкой счастья футболист поделился с болельщиками в инстаграме:
«Счастливой Пасхи», – написал Роналду.
- Православные отметят Пасху 8 апреля.
- 12 ноября 2017 года Джорджина родила Криштиану дочку, которой дали имя Алана Мартина. У Роналду есть еще три ребенка от суррогатных матерей.
- Криштиану забил 37 мячей в 35 официальных матчах сезона-2017/18.
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