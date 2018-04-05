Corriere dello Sport: «Ювентус» готов выкупить у «Атлетико» Антуана Гризманна за 100 миллионов евро

«Ювентус» ищет усиление атаки после грустного выступления в Лиге чемпионов и вступит в борьбу за Гризманна. По информации Corriere dello Sport, «бьянконери» готовы активировать сумму отступных за француза – она равняется 100 млн евро.

Правда, ради этого туринцам придется расстаться с несколькими футболистами. Боссы «Ювентуса» готовы на эти жертвы.

Ранее сообщалось, что Гризманн интересен большим клубам, в том числе «Барсе» и «МЮ». По слухам, Антуан готов на понижение зарплаты ради игры на «Камп Ноу».

Transfermarkt оценивает Гризманна в 100 млн евро.

Контракт 27-летнего француза рассчитан до лета 2022-го.

В Примере-2017/18 он провел 26 матчей, забил 17 мячей и сделал 8 ассистов.

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