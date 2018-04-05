El Confidencial: валлийский полузащитник Гарет Бэйл покинет мадридский «Реал» летом

Валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл покинет команду летом 2018 года.

Бэйл недоволен второстепенной ролью в команде Зинедина Зидана и ограниченным количеством игрового времени. Кроме того, Гарет так и не адаптировался в Мадриде, сообщает El Confidencial.

Валлиец, скорее всего, вернется в чемпионат Англии, главный претендент на полузащитника – «Манчестер Юнайтед». «Реал» хочет получить за Бэйла 120 миллионов евро.

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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