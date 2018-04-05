Форвард «Реала» Криштиану Роналду в идеальной физической форме. 50% его веса – мышцы

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду показывает невероятные результаты на медицинских тестах.

У 33-летнего португальца всего 7% жира, тогда как у других игроков этот показатель составляет 10-11%. Мышечная масса футболиста составляет 50% от его веса – у остальных игроков доля мышц не превышает 46% веса, сообщает As со ссылкой на журналистку Аранчу Родригес.

Одним из факторов такой формы стало то, что Зинедин Зидан убедил Криштиану Роналду сократить нагрузку, чтобы сохранить силы на решающую часть сезона.

На счету португальца 14 мячей в 9 матчах Лиги чемпионов-2017/18.

Роналду догоняет Месси и в чемпионате Испании-17/18: 22 мяча против 26 у Лео.

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