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Форвард «Реала» Криштиану Роналду в идеальной физической форме. 50% его веса – мышцы

Роналду в идеальной физической форме. 50% его веса – мышцы
Eurosport

1 час назад

Криш, похоже, обманул время.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду показывает невероятные результаты на медицинских тестах.

У 33-летнего португальца всего 7% жира, тогда как у других игроков этот показатель составляет 10-11%. Мышечная масса футболиста составляет 50% от его веса – у остальных игроков доля мышц не превышает 46% веса, сообщает As со ссылкой на журналистку Аранчу Родригес.

Одним из факторов такой формы стало то, что Зинедин Зидан убедил Криштиану Роналду сократить нагрузку, чтобы сохранить силы на решающую часть сезона.

  • На счету португальца 14 мячей в 9 матчах Лиги чемпионов-2017/18.
  • Роналду догоняет Месси и в чемпионате Испании-17/18: 22 мяча против 26 у Лео.

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