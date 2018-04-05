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Форвард «Реала» Криштиану Роналду в идеальной физической форме. 50% его веса – мышцы
Криш, похоже, обманул время.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду показывает невероятные результаты на медицинских тестах.
У 33-летнего португальца всего 7% жира, тогда как у других игроков этот показатель составляет 10-11%. Мышечная масса футболиста составляет 50% от его веса – у остальных игроков доля мышц не превышает 46% веса, сообщает As со ссылкой на журналистку Аранчу Родригес.
Одним из факторов такой формы стало то, что Зинедин Зидан убедил Криштиану Роналду сократить нагрузку, чтобы сохранить силы на решающую часть сезона.
- На счету португальца 14 мячей в 9 матчах Лиги чемпионов-2017/18.
- Роналду догоняет Месси и в чемпионате Испании-17/18: 22 мяча против 26 у Лео.
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