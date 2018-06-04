У Криштиану Роналду нет мотивации в «Реале». Но есть 7 вызовов, которые вдохновят Криша в Мадриде

Криштиану Роналду скучно в Мадриде. Настолько, что он второе лето придумывает развлечение себе и целой планете – несмотря на крупный турнир сборных, Криш лично запускает волну слухов и инсайдов об уходе из «Реала» и смотрит на реакцию Флорентино Переса. Роналду только что выиграл третью Лигу чемпионов подряд в качестве фронтмена и логично ищет новые вызовы на стороне.

Но португалец – король мотивации, он заводит себя каждый год, чтобы оставаться в топе. Кроме трофеев на «Бернабеу» есть минимум семь новых вызовов, которые должен открыть Криштиану в новый срок правления.

Выиграть оба Класико в сезоне

«Реал» с 2009 года дважды выиграл Примеру и взял Кубок Испании, но ни разу не доминировал в схватке со злейшим врагом. Лучше всего «бланкос» себя чувствовали в сезоне-2012/13 – сначала отобрали у «Барсы» Суперкубок страны, а в остальных четырех Класико победили дважды и еще два матча свели к ничьей. Уже четыре года Мадрид и Каталония рубятся только в чемпионате, и никогда в эпоху Месси-Роналду «Реал» не затаскивал оба дерби. Отличный повод прекратить споры о величии двух суперфутболистов.

Прокачать защитные навыки

Претензии к Лео и Кришу одинаковы: они божественны в нападении и капитально забивают на оборону. У обоих гигантов цифры отборов, перехватов и блоков несутся к статистической погрешности, причем у Гнома они чуть получше. Работа в усеченной из-за ЧМ предсезонке над отборами – оставшийся пункт, в котором Роналду не лучший в мире. Вплести это в действия на поле, распределить силы на 90 минут и все так же забивать мячи – турбозадача.

Сильно провести весь сезон

Уже два года график голов португальца похож на пульс отключившегося наркомана – сначала ровная линия и короткие всплески, потом разряд дефибриллятора и резкие скачки. Если в первом походе Зидана Роналду равномерно размазал статистику до Рождества и после (25+26), то затем страйкер явно экономил силы. 16 голов до зимнего перерыва в двух последних сезонах, 26 мячей с января 2017-го и 28 – с января 2018-го.

Из-за этого Криша логично обвиняют в сохранении сил для лучших матчей и коварно приговаривают: сдулся, стареет. Ровное прохождение по дистанции продлит молодость хотя бы в глазах хейтеров – еще одна ачивка.

Превратиться в убийцу со скамейки

Гарет Бэйл пережил трансформацию из вечно травмированного волосатика в запасного киллера, выходящего на полчаса и убивающего все живое. Так включаться в проблемный матч у Роналду не выходит. Из-за особенности психики (Криш расстраивается, когда сидит на лавке в Мадриде) у португальца нет этого навыка, хотя оба раза в этом сезоне он забивал после выходов во втором тайме – в августовском Суперкубке Испании и матче за сборную. Форварду нужно понять и смириться: глупо гнаться за 50 мячами за сезон, когда запоминают автора последнего гола.

Совсем не забивать с пенальти

Грубое прозвище Пеналду осталось в прошлом – теперь CR7 кладет 3 пенальти (11,5% от общего числа), в отличие от 10 (20%) еще три года назад. Идеальным вариантом смерти обидного никнейма будет снижение коэффициента до нуля. «Реал» все еще зарабатывает больше всех 11-метровых в Ла Лиге, в команде полно героев, способных казнить голкипера с точки – от Бэйла до Рамоса. Фронтмен «Реала» не боится ответственности, но когда в составе полно железных людей, лучше отойти в сторону и поделиться славой с остальными.

Подтянуть ассисты

Окончательным превращением в нападающего стала жадность Роналду. Именно с 2016-го у него резко сократились голевые передачи – 6 и 5 в последних двух сезонах, хотя до этого были феноменальные 11 ассистов. Португалец перевез таланты в штрафную и чаще замыкает пасы, чем делает их. Его роль стала более эгоистичной, единоличники кладут мяч в сетку, а не делятся им. Криштиану давно стал командным игроком, осталось только это подсветить для зрителей и диванных экспертов.

Больше забивать головой

Уже три сезона подряд у Криша идет регресс в игре на втором этаже. Даже если представить, что 12 хэдеров в Примере-2014/15 были статистической аномалией, то 6, 6 и 5 воздушных мячей точно не удовлетворяют эго португальского нарцисса.

Ментально Роналду давно перестроился, что он игрок штрафной, но в касаниях мяча головой это никак не отражается. Постербой «Мадрида» проапгрейдил прыжок и зачем-то использует его лишь для голов через себя. Да, это безумно красиво и дарит премии Пушкаша. Только надежнее один раз кивнуть в сетку, чем промахиваться из сотен сложных ситуаций.

Алчный Роналду шантажирует «Реал» или правда хочет уйти? Что вообще творится?

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