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ABC: Антуан Гризманн уведомил родных и близких, что останется в «Атлетико»

ABC: Гризманн уведомил родных и близких, что останется в «Атлетико»
Eurosport

Вчера в 14:00

И никакого Жерара Пике с инстаграмом не надо.

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн определился с ближайшим будущим. Футболист остается в Мадриде.

Об этом решении Гризманн уже уведомил родных и близких, передает ABC со ссылкой на источники в окружении француза. В ближайшее время Антуан продлит контракт с «Атлетико» и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов Европы. Его зарплата составит 20 млн евро в год.

  • Антуан выступает за «Атлетико» с 2014 года.
  • Француз провел 209 матчей за мадридский клуб, забил 112 голов, выиграл Суперкубок Испании и Лигу Европы.
  • Интерес к Гризманну проявляла «Барселона», которая была готова выплатить отступные за игрока в 100 млн евро.

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