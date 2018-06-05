Getty Images

Diario Sport: Криштиану Роналду требует у «Реала» 75 миллионов евро в год

Diario Sport: Роналду требует у «Реала» 75 миллионов евро в год
Eurosport

8 ч. назад

Иначе португалец уйдет.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду назвал условия продолжения карьеры в мадридском клубе.

Футболист требует почти двукратное повышение зарплаты до 75 млн евро в год до уплаты налогов, передает Diario Sport.

В настоящий момент Роналду получает 42 млн евро в год до вычета налогов или 21 млн евро чистыми. Для сравнения: Лионель Месси в «Барселоне» ежегодно рубит 45 млн евро чистыми.

  • Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала»: 450 голов в 438 матчах. «Мадриду» будет несладко без Криштиану и Зинедина Зидана.
  • Ранее Marca сообщила, что Криштиану еще за несколько недель до финала Лиги чемпионов уведомил одноклубников о желании покинуть «Реал».

У Роналду нет мотивации в «Реале». Но есть 7 вызовов, которые вдохновят Криша в Мадриде

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Джокович так и не понял, как Чеккинато выкинул его с «Ролан Гаррос». Марко сам не понял

03:20
Популярные видео
Моресмо и еще четверка французских мушкетеров, без которых невозможно представить мировой теннис
1 769 просмотров4 ч
Аллея между центральными кортами и финал на больших экранах. Тур по теннисному комплексу «РГ»
 541 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться