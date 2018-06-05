Diario Sport: Криштиану Роналду требует у «Реала» 75 миллионов евро в год

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду назвал условия продолжения карьеры в мадридском клубе.

Футболист требует почти двукратное повышение зарплаты до 75 млн евро в год до уплаты налогов, передает Diario Sport.

В настоящий момент Роналду получает 42 млн евро в год до вычета налогов или 21 млн евро чистыми. Для сравнения: Лионель Месси в «Барселоне» ежегодно рубит 45 млн евро чистыми.

Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала»: 450 голов в 438 матчах. «Мадриду» будет несладко без Криштиану и Зинедина Зидана.

Ранее Marca сообщила, что Криштиану еще за несколько недель до финала Лиги чемпионов уведомил одноклубников о желании покинуть «Реал».

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