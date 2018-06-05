Экс-полузащитник «Арсенала» Санти Касорла подписал контракт с «Вильярреалом»

Полузащитник Санти Касорла вернулся в «Вильярреал». Клуб объявил о подписании контракта с испанцем, который не выходил на поле с октября 2016 года.

Санти подхватил инфекцию, которая уничтожила ахилл и частично затронула пяточную кость, в результате чего ему пришлось перенести 11 операций.

На счету испанца 180 матчей и 29 голов в составе «канониров». В сезоне-2017/18 он не сыграл ни одного матча.

За «Вильярреал» Касорла играл с 2003 по 2011 год.

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